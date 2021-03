Deutsche Post DHL will grün werden Frittenfett für Flugzeugtanks

Allerdings haben die biobasierten Treibstoffe einige Nachteil: Die Verfügbarkeit ist begrenzt. Wird der Treibstoff aus Pflanzenmaterial hergestellt, dann werden dafür gewaltige landwirtschaftliche Flächen benötigt – hoher Wasserverbrauch und Düngereinsatz inklusive. Als massentaugliche Lösung gelten sie deshalb nicht. Auf lange Sicht brauche es außerdem auch Investitionen in neue Flugzeuge. „Heute kann man nur 50 Prozent nachhaltige Treibstoffe in den Turbinen einsetzen, das muss sich ändern“, so Appel.



Längerfristig gelten unter Experten zwei andere Energieträger darum als die interessantere Option: Erstens Wasserstoff und zweitens daraus hergestelltes synthetisches Kerosin. Wasserstoff lässt sich aus Solar- und Windstrom herstellen – in sogenannten Elektrolyse-Anlagen. Im Flugzeug wird das Gas in Drucktanks als komprimiertes Gas oder als tiefgekühlte Flüssigkeit gespeichert. Entweder fließt es dann an Bord in Brennstoffzellen, die Strom für Elektromotoren produzieren. Oder der Wasserstoff wird verbrannt, um Turbinen anzutreiben.