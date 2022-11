Deutsche Post Die Brief-Katastrophe des Bonner Logistikkonzerns

Müller, der in Wahrheit anders heißt, aber gerne anonym bleiben will, arbeitet seit 25 Jahren für den Bonner Logistikkonzern. Aber in diesem Jahr hätten sich die Arbeitsbedingungen drastisch verschlechtert. Ursprünglich war er Zusteller in einem Stammbezirk, diese festen Bezirke fallen seit letztem Sommer weg. Jetzt besteht der Arbeitsalltag aus täglich wechselnden Arbeitsorten, oder wie die Deutsche Post sie nennt: „Flexbezirken“. Fällt etwa ein Zusteller oder eine Zustellerin krankheitsbedingt aus, werden die Bezirke auf die anderen Mitarbeitenden aufgeteilt: „Das führt zu viel mehr Arbeit, weil der zu vertretende Bezirk zuerst abgearbeitet werden muss. Meistens schafft man am Ende des Tages dann seinen eigenen Bezirk nicht mehr und muss die entstehenden Rückstände am darauffolgenden Tag abarbeiten.“