 Deutsche Post: Post beruft neuen Chef für Streetscooter

DüsseldorfDie Deutsche Post besetzt den Chefposten bei ihrer Elektrotransporter-Tochter Streetscooter neu und will damit deren Wachstum und Internationalisierung ankurbeln. Jörg Sommer wechsele vom US-amerikanischen Elektro-Nutzfahrzeughersteller Chanje an die Spitze von Streetscooter, teilte die Post am Freitag mit.