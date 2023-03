Deutsche Post: Post-Chef verabschiedet sich mit Rekordjahr und erhöhter Dividende

Mit der Sonderkonjunktur für die Logistiker und dem Rekordkurs ist es jedoch erst einmal vorbei. Im laufenden Jahr muss die Post steigenden Preisen und der eingetrübten Konsumstimmung Tribut zollen - und auch das in den letzten zwei Jahren boomende Paket-Geschäft normalisiert sich wieder. Wegen der anhaltenden Ungewissheit über den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung umfasse die Ebit-Prognose für 2023 drei Szenarien und liege in einer Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Milliarden Euro - deutlich unter dem operativen Ertrag des Vorjahres von 8,4 Milliarden Euro. „Wir gehen davon aus, dass die erste Jahreshälfte besonders herausfordernd wird“, sagte Appel: „Die Frage ist jedoch, wie lange es braucht, bis die weltwirtschaftliche Erholung wieder an Dynamik gewinnt.“