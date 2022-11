Deutsche Post Die Brief-Katastrophe des Bonner Logistikkonzerns

Damit nicht zu lange auf Briefe gewartet werden muss, gibt es gesetzliche Vorschriften, wann ein Brief den Empfänger erreichen soll. Die Deutsche Post ist verpflichtet, 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag, 95 Prozent am zweiten Tag zuzustellen. Nach eigenen Darstellungen hält die Post diesen Wert ein, aktuell liege die Quote bei 83 bis 84 Prozent, im ersten Halbjahr seien es noch 89 Prozent gewesen.