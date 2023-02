Deutsche Post Tarifverhandlungen gescheitert – bei der Post droht neuer Streik

Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten in den vergangenen Wochen mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. In dieser Woche allein beteiligten sich Verdi zufolge rund 23.000 Postbeschäftigte an Arbeitsniederlegungen. Insgesamt hätten im Laufe der Tarifverhandlungen fast 100.000 Beschäftigte zeitweise ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Post kamen dadurch Millionen Briefe und Pakete verzögert bei den Empfängern an.

