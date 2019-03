Deutsche Post: Tobias Meyer rückt in Post-Vorstand auf

DüsseldorfDie Deutsche Post hat den 43-jährigen Manager Tobias Meyer in den Vorstand berufen. Meyer übernehme zum April 2019 das Ressort Post & Paket Deutschland, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Er sei dort zuletzt Leiter Betrieb & IT gewesen. Der Manager übernehme die Aufgabe von Vorstandschef Frank Appel, der den Bereich seit April 2018 in Personalunion zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender geführt habe.