Der StreetScooter wird keine weltweite Marke. Und die Post wird ihn nicht mehr los. Die Investorensuche scheiterte. Autohersteller und Zulieferer leiden eh, seit dem Ausbruch des Coronavirus noch mehr. Keiner war bereit, den StreetScooter zu kaufen. 100 Millionen Euro Minus hat die Elektroauto-Tochter der Post alleine 2019 beschert. Im nächsten Jahr erwartet der Konzern noch mal 300 bis 400 Millionen Euro an Kosten für die Abwicklung des StreetScooters.



11.000 StreetScooter hat die Post gebaut. Mehr als 15.000 sollen es nicht werden. Der Konzern will die Produktion noch in diesem Jahr einstellen. Man wolle sich nun auf den „Betrieb der aktuellen StreetScooter-Bestandsflotte konzentrieren“, heißt es offiziell. Das Personal müsse mit einem Stellenabbau rechnen.