Deutsche Post „Wir können auf einen Teil der Briefkästen verzichten“

Hierzulande hatte kürzlich die Bundesnetzagentur der Post eine Portoerhöhung verweigert mit dem Argument: Die Briefmenge sei stabil. In anderen Ländern, wie Dänemark oder der Schweiz, sind die Briefmengen längst viel stärker rückläufig.

Es stimmt, in Deutschland kommt die Digitalisierung langsamer voran als woanders. Behörden und Unternehmen verschicken immer noch Rechnungen und Informationen per Brief. Bei Privatpersonen geht der Anteil aber deutlich zurück. Die Post sagt, um sechs Prozent in diesem Jahr. Das glaube ich auch. Oder wann haben Sie zuletzt einen Brief verschickt?