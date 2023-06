Deutsche Post wird DHL Das Deutschland-Geschäft der Post ist nicht mehr zu retten

Das ist Symbolpolitik, klar. Aber auch ein Fingerzeig. Denn lange hat das Unternehmen argumentiert, dass man seiner Tradition verpflichtet sei. Trotz sinkender Gewinne in Deutschland, sei die Konzernidentität die Deutsche Post, sinnierte der langjährige Post-Chef Frank Appel in Journalistenrunden. Für seinen Nachfolger Meyer scheint das nicht mehr so eindeutig zu sein. Tradition ist wichtig, aber Meyer weiß auch: Deutschland als Name zieht nicht. Nicht jetzt und womöglich noch weniger in der Zukunft.