Deutsche Reiseplattform Getyourguide: Ein Einhorn unter Druck

Noch ist der Wettbewerb kein großes Problem, schwört Tao. „Der Markt ist groß genug für alle – und mit jedem neuen Anbieter wird das Produkt bekannter und wir alle können schneller wachsen.“ Doch damit könnte es in absehbarer Zeit vorbei sein, warnt Berater Utzerath. Wie bei jeder anderen Online-Vermittlung gelten aus seiner Sicht auch die kalten Gesetze der Plattform-Ökonomie: „Wer das breiteste sowie beste Angebot hat und den Kunden schon kennt, hat die besten Chancen, individuell die beste Empfehlung zu machen.“ Das zeigen nicht zuletzt Bereiche wie Hotelvermittlung oder Handel, die Riesen wie Booking.com und Amazon dominieren. Ähnliches droht über kurz oder lang auch bei den Erlebnissen. Gerade weil das Geschäft mit der Erlebnisvermittlung noch in den Kinderschuhen steckt, müssen alle Anbieter viel Geld ins Marketing stecken. Um die Kunden sowohl bei der Urlaubsplanung als auch vor Ort am Reiseziel auf die eigene Seite zu locken, müssen sie breit über Suchmaschinen werben. So sollen derzeit trotz vieler Stammkunden immer noch rund 60 Prozent aller Anfragen immer noch gut 60 Prozent aller anfragen über Google & Co auf die Seite kommen.