Deutsche Telekom: Showdown um den neuen Aufsichtsratschef Frank Appel

„Zwei Spitzenposten sind einer zu viel“, so der Vertreter von Union Investment, Henrik Pontzen. Auch das einflussreiche Beratungsunternehmen für Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen, Institutional Shareholder Service (ISS), rät Fondsgesellschaften gegen die Wahl Appels zu stimmen: „Er hält eine exzessive Anzahl von Mandaten in börsennotierten Unternehmen“, so die Empfehlung. Laut ISS wird die Mehrheit der institutionellen Investoren gegen Appel stimmen. Gegenüber der WirtschaftsWoche erklärten auch andere deutsche Fondsgesellschaften, gegen Appels Ernennung zum Aufsichtsratschef stimmen zu wollen. Sie fordern, dass Appel sich schneller als geplant für ein Unternehmen entscheidet.