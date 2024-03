Deutsche Telekom Warum der Kapitalmarkttag der Telekom erst im Herbst stattfindet

Bei einem Konzern mit 204.000 Mitarbeitenden, davon 80.000 in Deutschland, kann eine zweistellige Gehaltserhöhung teuer werden. Der bereinigte, konzernweite Personalaufwand betrug 2022 18,1 Milliarden Euro. Eine größere Unsicherheit bei diesem Faktor kann eine Verschiebung des Kapitalmarkttages durchaus rechtfertigen. Den Analysten flatterte bereits eine „Save-the-Date“-Notiz in die E-Mail-Inbox: Die hauseigene Analystenkonferenz findet jetzt am 10. und 11. Oktober statt.



Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Textes war von einer Verschiebung des Termins von Seiten der Telekom die Rede. Die Telekom aber hatte den Frühjahrstermin nicht offiziell kommuniziert, insofern gab es auch keine Absage oder Verschiebung.



