Deutsche Telekom Warum die Telekom ihren Kapitalmarkttag verschiebt

Immer wieder aber auch äußert Höttges sich konsterniert, dass die EU-Kommission der Konsolidierung des europäischen Markts einen so engen Riegel vorgeschoben hat. Zum einen will der Bund fünf Prozent seiner Telekom-Anteile verkaufen, zum anderen besitzt die Deutsche Telekom einen Anteil von zwölf Prozent an British Telecom. Steht also gar eine große transnationale Fusion zwischen zwei ehemaligen Staatskonzernen an? Dagegen spricht, dass die deutsche Regierung dringend Bares braucht, um ihr Haushaltsloch zu stopfen.