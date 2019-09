Deutsche Thomas Cook Wiederauferstehung mit der Marke Neckermann?

Hoffnungstreiber ist für Thomas Cook Deutschland vor allem die Marke Neckermann. Sie ist laut Berk nach wie vor die volumenstärkste Reisemarke des Unternehmens in Deutschland. Außerdem hofft Thomas Cook auf staatliche Unterstützung, hat beim Bund und beim Land Hessen einen Überbrückungskredit beantragt. Dabei soll es sich um 375 Millionen Euro handeln, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen berichtet. „Dieser soll uns die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs ermöglichen, parallel dazu werden Gespräche mit Investoren geführt“, so Berk. Über diesen Antrag wolle die Bundesregierung „zeitnah“ entscheiden, kündigte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag in Berlin an. Was „zeitnah“ allerdings genau bedeuten würde, sagte sie nicht.