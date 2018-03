Deutscher Fußballbund: Unklare Hintergründe einer DFB-Reise nach China

Was den Ausschlag gegeben hat für die Wiederannäherung, darüber gehen indes die Deutungen auseinander. Nach Informationen der WirtschaftsWoche haben auch Bundesligavereine, die an guten Beziehungen zu chinesischen Unternehmen und Regionen interessiert sind, vom DFB eine Entschuldigung gegenüber China erwartet. Das Vorstandsmitglied eines Bundesligisten sagte gegenüber der WirtschaftsWoche, der DFB habe rund um den Auftritt der U20-Mannschaft „äußerst ungeschickt“ gehandelt. Diese Entschuldigung habe der DFB inzwischen ausgesprochen. Bereits im Dezember war eine DFB-Delegation in Peking.