Deutscher Luftraum für Boeing 737 MAX gesperrt Sollen die Maschinen überhaupt weiterhin fliegen dürfen?

Dagegen könnte die Zurückhaltung der westlichen Aufseher gerade daher rühren, dass sie näher an der Ermittlung dran sind. Denn sofort nach dem Crash reisten Vertreter von FAA sowie wohl auch NTSB und EASA nach Äthiopien. „Und sie bekommen erfahrungsgemäß auch von Boeing auch mehr vertrauliche und vorläufige Dinge als die Chinesen“, sagt der Manager.



Dazu gehören auch Informationen zu den geplanten technischen Änderungen. So bekräftigte Boeing gestern Abend erneut, dass die Software für das MCAS-System überarbeitet werde und in ein paar Wochen fertig sei. Dann soll das System auf falsche und gefährliche Daten anders reagieren.



Doch so nötig die Änderung auch ist, die Einführung des Updates geht nicht schneller. Dafür sorgen gerade die hohen Sicherheitsanforderungen der Branche „Eine solche Neuerung wird erst gründlich und in allen Lagen getestet, damit sie nicht wieder in einem Fall für unerwartete Probleme sorgt“, so Großbongardt.