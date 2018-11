Deutschland-Chef Haagensen Wie Easyjet wachsen will

Die Lufthansa will auch dank ihrer starken Kundenbindung Preise erhöhen. Wird das gelingen?

Das müssen Sie Lufthansa fragen. Aus meiner Sicht ist das gerade nicht ganz leicht. Sicher müssen wir Fluglinien höhere Kosten etwa für das Kerosin irgendwie weitergeben. Doch gerade in Deutschland gibt es ein eher zu großes Angebot. Da sehe ich nicht viele Möglichkeiten für höhere Preise.



An dem Überangebot sind auch Sie schuld. Nachdem Sie lange nur sechs bis acht Prozent im Jahr zugelegt haben, waren es zuletzt gut zehn Prozent. Wird das so bleiben?

Nein. Wir werden ab 2019 wieder zum alten Kurs zurückkehren. Denn wir wollen uns nicht einfach verbreiten, sondern in jedem Markt die Nummer eins oder eine starke Nummer zwei sein. Nur dann sind wir nachhaltig profitabel und haben eine so starke Bilanz, um Gelegenheiten zu nutzen, wie jetzt nach dem Ende von Air Berlin.