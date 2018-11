Deutschland Das Handyticket für den Nahverkehr kommt endlich

Düsseldorf

Wer in Düsseldorf arbeitet, aber nicht wohnt, pendelt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit länger als 45 Minuten zur Arbeit. Das betrifft 41 Prozent der Berufstätigen in Düsseldorf. Nur 36 Prozent der in Beschäftigten wohnen auch in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt. Der Anteil ist so gering wie in keiner anderen deutschen Stadt.