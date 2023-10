Deutschland: Immer mehr Firmen stellen Insolvenz-Anträge

Bei den Firmenpleiten in Deutschland zeigt der Trend weiter nach oben. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen lag im September um 19,5 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im August hatte der Zuwachs innerhalb eines Jahres 13,8 Prozent betragen. Konjunkturflaute und steigende Kreditzinsen haben die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland auch im Juli deutlich steigen lassen. Sie legte um 37,4 Prozent binnen Jahresfrist auf 1586 zu.