Deutschland Das Handyticket für den Nahverkehr kommt endlich

Doch nun soll wirklich endlich alles besser werden. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der das Projekt maßgeblich mit vorangetrieben und koordiniert hat, ist überzeugt, dass die Branche aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Statt eine App für ganz Deutschland mit einheitlichem Design, setzt die Branche nun auf die bereits existierenden Apps in den Städten. Viele Menschen nutzen für Fahrplanauskunft und Ticketkauf inzwischen die Apps ihrer Städte: etwa Rheinbahn in Düsseldorf, KVB in Köln, BVG in Berlin. Künftig soll, so der Plan, jede Nahverkehrsgesellschaft Tickets für andere Städte über die eigene App verkaufen können. „Damit bleibt die Markenidentität der Verkehrsunternehmen und Verbünde erhalten“, sagt Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des VDV und einer der Treiber des Projektes. „Jeder Fahrgast kann also in Zukunft die App seines Heimatverkehrsunternehmens oder Verkehrsverbunds nutzen.“ Die Plattform „Mobility Inside“ steuert im Hintergrund die Bezahlströme, Tickettransfer und Abrechnung.