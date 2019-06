Deutschlands älteste Tankstelle ist zu „Fast jeden Monat ist mir ein Kunde weggestorben“

Am letzten Tag von Deutschlands wohl ältester Tankstelle stellt Tankwart Manfred Milz verschmitzt fest: „Ich wusste, dass ich beliebt bin, aber so dermaßen?“ Die Tanke in einem Hinterhof in Essen hat nach 95 Jahren am Freitag ihren Betrieb eingestellt. Mehr als ein halbes Jahrzehnt war Milz hier der Mann für alles. Das ist nun vorbei und man merkt: Der Abschied tut vielen weh. Sie beweisen es mit einem letzten Tankstopp.