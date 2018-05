Ob per Mail oder per Post: Der Arzt muss zum Schluss natürlich noch in der Patientenakte dokumentieren, wem er wann und aus welchem Grund das Röntgenbild geschickt hat. Am besten schaut er auch einmal in das große Protokoll und geht sicher, dass der Vorgang des Röntgens überhaupt schon in der Liste der Behandlungen steht. Auf der sicheren Seite ist er vermutlich erst, wenn er zusätzlich noch die Bestätigung des anderen Arztes hat, dass auch er sich an die DSGVO hält.