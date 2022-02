Deutschlands wichtigste Kreditauskunftei Jetzt interessiert sich auch noch ein Pariser Investor für die Schufa

Bislang war nur das Interesse von EQT an der Schufa bekannt: Die schwedische Private-Equity-Firma wollte sogar die Mehrheit an der Wiesbadener Auskunftei übernehmen. Zwischenzeitlich war EQT der Einstieg scheinbar schon gelungen: Die Schweden hatten mit der französischen Großbank Société Générale eine Vereinbarung getroffen, um deren Anteil von knapp zehn Prozent zu übernehmen. Zudem soll EQT Gespräche mit Vertretern der Commerzbank und der ebenfalls an der Schufa beteiligten Deutschen Bank geführt haben. Inzwischen ist nicht mehr klar, ob EQT der Einstieg gelingt und welchen Anteil der Investor einmal an der Auskunftei halten würde.