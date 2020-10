Deutschlandstart von Samsung Pay „Kontaktloses Bezahlen ist durch Corona attraktiver geworden“

Warum haben Sie Ihr in anderen Ländern schon eingeführtes Konzept über den Haufen geworfen?

Wir haben uns die anderen Marktteilnehmer angeschaut und gesehen, dass viele Kunden zwar mobil bezahlen wollen, aber noch nicht mobil bezahlen können. Entweder ist die Hausbank nicht in den jeweiligen Service eingebunden oder die Kunden haben nicht die richtige Karte. Meistens geht es ja noch um Kreditkarten, die in Deutschland aber nicht so beliebt sind. Da sehen wir unsere Chance: Wir wollen so viele Nutzer wie möglich ansprechen und es technisch für nahezu jeden möglich machen mit Samsung Pay zu bezahlen. Voraussetzung ist natürlich die entsprechende Bonität. Außerdem sparen wir uns die Abstimmung mit jeder einzelnen Bank. Das ist im stark fragmentierten deutschen Bankensystem zu komplex.