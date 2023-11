Deutschlandticket-Finanzierung 2024 Droht dem 49-Euro-Ticket das Aus?

Denn die Politik streitet über die Finanzierung des Deutschlandtickets. Der Konflikt ist festgefahren. Im Kern geht es um die Frage, wer mögliche Mehrkosten trägt. Für 2023 ist geregelt, dass Bund und Länder diese zur Hälfte teilen – von 2024 an ist das offen. Die Länder wollen, dass sich der Bund auch in Zukunft zur Hälfte an ihnen beteiligt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat das abgelehnt.