DFL-Abstimmung „Dass Private Equity sich raushält, halte ich für naiv“

Auf einer Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) haben die 36 Erst- und Zweitliga-Klubs am Montag darüber abgestimmt, ob die Liga mit einem Finanzinvestor zusammenarbeiten will; die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit von 24 Ja-Stimmen wurde denkbar knapp erreicht. Konkret sieht der Plan nun vor, sechs bis neun Prozent der Anteile einer neuen, noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft für 20 Jahre zu verkaufen; in dieser Tochterfirma sollen die kompletten Medienrechte der DFL ausgelagert werden. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Den Großteil dieses Geldes will die DFL in die Weiterentwicklung und vor allem in die Internationalisierung des Geschäfts stecken.