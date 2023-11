DFL vor Investoren-Einstieg Die Bundesliga und die Milliardenfrage

Um sich klar von der fehlgeschlagenen Abstimmung Ende Mai abzugrenzen, zieht die DFL diesmal sogenannte rote Linien, die ein potentieller Investor nicht überschreiten dürfe: So werde der Investor etwa keine Anteile an der DFL erwerben können, sondern nur an den Lizenzerlösen beteiligt (also vor allem an den Medienrechten). Zudem solle die Planung der Spieltage und auch die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele in der DFL-Verantwortung bleiben. Damit will man offenbar Ängsten vorbeugen, wonach der Einzug eines Investor wilde Spieltags-Zerstückelung zur Folge hat, wie man sie etwa in der spanischen oder englischen Liga seit Jahren hat. Dort finden an einem Spieltag kaum noch zwei Spiele parallel statt, damit man jedes einzelne Spiel besser medial vermarkten kann.