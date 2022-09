DHL Express Konkurrenz warnt schon vor Absturz – Post setzt trotzdem weiter auf Online-Handel

Ende vergangener Woche steht der Mann mit der Bürstenfrisur auf einer Bühne in Brüssel, eine Hand lässig in der Hosentasche, die andere schwingt in der Luft. „Ich bin für die kommenden Monate optimistisch“, sagt er bei der Vorstellung des „DHL Trade Growth Atlas”, eines Handelsberichts, den der Konzern zusammen mit der New York University Stern School of Business veröffentlicht. Die überraschende Erkenntnis: Der Handel in den Jahren 2022 und 2023 soll schneller wachsen als in den Durchschnittsjahren der vergangenen Dekade. Lieferkettenprobleme, Energiekosten und Rezession – alles Kurzzeitphänomene. „Handel bleibt ein wichtiger Wohlstandspfeiler“, sagt Pearson und lächelt in die Besucherrunde.