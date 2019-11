DHL, Hermes, DPD und Co So wappnen sich Paketdienste für Weihnachten

Anfang November beginnt für die Paketdienste der Ausnahmezustand. Denn in den letzten beiden Monaten des Jahres bestellen die Deutschen so viel wie nie zuvor. Sie shoppen am Black Friday und ordern die Geschenke für Weihnachten. An manchen Tagen müssen die Zusteller so über 50 Prozent mehr Pakete ausliefern als üblich. Mit elf Millionen Paketen rechnet alleine DHL in den Tagen vor Heiligabend – pro Tag!