Frank Appel hat sein Jackett ausgezogen, er sitzt in einem Ledersessel in seinem Büro und sinniert über Amazon. Mal wieder. Appel ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post DHL, sein Büro ist im 40. Stock des Post-Towers, mit Blick über ganz Bonn bis ins Siebengebirge. Gelb steht hier für die Post, und sonst für keinen Konzern. Und trotzdem musste er in den vergangenen Jahren in Interviews wohl fast so oft über Amazon sprechen wie über sein Unternehmen.