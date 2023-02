Diagnose: Finanzinfarkt Wie krank sind Deutschlands Krankenhäuser?

Und das ist nicht allein in Sachsen so. In Brandenburg kämpft etwa das Krankenhaus Spremberg ums Überleben. In einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren soll die Klinik saniert und gerettet werden. Per Umbau in ein ambulant-stationäres Gesundheitszentrum. Auch die Paracelsus-Klinik Reichenbach im Vogtland hat Insolvenz angemeldet. Da sich kein Investor fand, soll sie zum 31. März geschlossen werden. 500 Kilometer weiter nördlich kämpft das Diako-Krankenhaus Flensburg ebenfalls mit massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit wurde dort Ende 2022 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Und dabei dürfte es kaum bleiben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchtet eine Pleitewelle, insbesondere kleinere Häuser auf dem Lande seien bedroht, heißt es.