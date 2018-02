Dicke Luft in Städten: So dreckig ist der öffentliche Nahverkehr

Demnach fuhren vor etwas mehr als einem Jahr noch 45.000 Fern- und Linienbusse über Deutschlands Straßen mit einer Schadstoffklasse Euro 5 oder schlechter. Nur 17.000 Busse erfüllten die Euro-6-Norm. Viele Verkehrsbetriebe in Deutschland haben noch Euro-5-Busse in ihren Flotten. Selbst die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die die Modernisierung und Elektrifizierung ihres Fuhrparks stark vorantreiben, haben sie in ihrer Flotte. Ein Sprecher nennt Zahlen: 500 der 1400 Fahrzeuge werden von Motoren mit der Schadstoffklasse Euro 5 oder schlechter angetrieben. Allerdings wurde in 200 ein sogenannter SCR-Filter eingebaut, der die Euro-5-Busse auf Euro-6-Norm hochstuft. So bleiben noch immer 300 Fahrzeuge übrig, die einen deutlich erhöhten Schadstoffausstoß haben, als Diesel-Pkws. Laut dem Sprecher wolle die BVG auch diese Fahrzeuge bis Jahresende mittels Filter sauberer machen.