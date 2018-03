Die meisten Franzosen betrachten den Staat aber als Heilsbringer.

Die soziale Akzeptanz für weniger Staat ist in Frankreich in der Tat gering. Zudem besteht die Gefahr, dass Kürzungen zulasten staatlicher Investitionsausgaben gehen, was sich negativ auf das Wachstum auswirkt. Die nächste Regierung muss das Kunststück fertig bringen, die Staatsausgaben zu senken, ohne die öffentlichen Investitionen zu beeinträchtigen und die Menschen auf die Straße zu treiben.