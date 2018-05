Früher blieb man oft ein Leben lang bei bestimmten Marken, vom Auto über den Fernseher bis zum Lieblingscognac. Hat hier nicht ein tiefer Bruch stattgefunden in den Konsumgewohnheiten?

Ja, aber das hat auch damit zu tun, dass man früher über Jahre denselben Autohändler hatte, den man persönlich kannte, und dass man überhaupt viele persönliche Beziehungen zu Läden und Händlern hatte. Außerdem hat der Autohändler spätestens beim dritten Opel sicherlich einen Treuebonus gegeben, nicht in Form eines besseren Preises, aber vielleicht in Form einer kostenlosen Inspektion. Er hat dem Käufer deutlich gemacht: Du bist ein guter Kunde. Und diese Gratifikationskultur ist heute weitgehend erodiert. Nicht nur, weil man nicht mehr so intensive Kundenpflege betreibt, sondern weil die persönlichen Bindungen an einzelne Händler und Verkäufer – nicht zuletzt durch das Online-Shopping – verschwunden sind. Wo allerdings persönliche Beziehungen noch eine Rolle spielen, ist Treue nach wie vor angesagt: Wir wechseln ungern unseren Hausarzt, den Steuerberater oder die Versicherung, wenn einmal im Jahr der Makler vorbei kommt.