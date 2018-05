Netflix, Amazon & Co: „Treue wird nicht mehr belohnt“

Sozusagen der goldene Schlüssel, der dem Kunden in die Hand gegeben wird.

Genau. Ich habe dann etwas, was andere nicht haben, werde also Teil einer exklusiven Gemeinschaft. Bei Netflix hingegen geht es nicht um Exklusivität. Netflix folgt dem Geschäftsmodell eines möglichst breiten Angebots: Man will viele, unterschiedliche Menschen an sich binden. Damit setzt Netflix die Tradition der klassischen Massenmedien fort. Die Abo-Funktion soll es dem Kunden im Sinne einer Flatrate möglichst unkompliziert machen: Man zahlt einmal, statt sich jedes Mal zu überlegen: Was kostet das? Will ich das wirklich haben?