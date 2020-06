Die graue Eminenz von Wirecard Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek will sich offenbar doch nicht stellen

Unterdessen herrscht vor allem Rätselraten über den Aufenthaltsort Marsaleks. Nach Daten der philippinischen Einwanderungsbehörde reiste der frühere Wirecard-Vorstand am Dienstag in das südostasiatische Land ein und am Mittwoch über den Flughafen Cebu weiter nach China. Allerdings zeigten die Videoaufzeichnungen des Flughafens nicht, dass Marsalek das Land verlassen habe, sagte Justizminister Menardo Guevarra am Donnerstag dem Fernsehsender CNN Philippines. Zudem gilt in China wegen der Coronakrise eigentlich noch immer eine Einreisesperre für Ausländer.