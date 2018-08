Die Investments der Flixbus-Gründer: Wurst light fürs Volk

Everskill: Das Start-up aus München hat nichts mit Mobilität zu tun. Es will bilden und glaubt an die Kraft der Wiederholung. Im Prinzip will es ein bekanntes Grundproblem lösen: dass Seminarteilnehmer vergessen, was sie gelernt haben, sobald sie der Alltagsstress zurück hat. Everskill hält nach, bleibt in Kontakt mit den Mitarbeitern, animiert zum nachhaltigen Lernen. Flixbus selbst hat die App offenbar ausprobiert. Flixmobility-Chef Engert sagt, Everskill habe "unser Training zu einem wesentlich interaktiveren Erlebnis für die Teilnehmer gemacht – und uns geholfen, eine nachhaltige und messbare Verbesserung unseres Teams zu gewährleisten". Klingt nach alles und nichts.