„Die Reiselust ist ungebrochen“ Aus Sicht von Tui ist die Krise vorbei – kann das sein?

Denn anders als noch in diesem Sommer sind immer mehr Ziele offen oder haben zumindest eine Öffnung zugesagt. Nicht nur, dass wie in diesem Jahr wohl alle Länder in Europa wieder Touristen aufnehmen. Auch in Übersee rechnet die Tui mit offenen Traumstränden. Nach klassischen Ferieninseln wie der Dominikanischen Republik in der Karibik oder den Malediven in Südasien rechnen alle auch mit einer Wiedereröffnung von Thailand. Tui hat dort allein in Khao Lak im Südwesten 16 Häuser im Programm.