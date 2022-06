Dienstleister: Call-Center-Betreiber Majorel fusioniert mit Rivalen Sitel

Großfusion in der Call-Center-Branche: Die luxemburgische Majorel fusioniert mit dem doppelt so großen Konkurrenten Sitel. Die Unternehmen hätten sich auf Grundzüge einer Übernahme geeinigt, teilte Majorel am Montag mit. An dem Unternehmen ist auch der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann mit 39,5 Prozent beteiligt.