Dass einige ihrer Untergebenen den gelben Lufthansa-Ausweis abgeben, ist Teil des Plans. Nicht nur, dass Volkens bereits ankündigt hat, jeden Wechsel mit Abfindungen sowie Hilfe und Beratung zu unterstützen. Sie will auch Platz für neues Personal schaffen. Mit der Maßnahme „wollen wir auch etwa 200 neue Mitarbeiter mit zusätzlichen Kompetenzen ins Unternehmen holen“, so Volkens. Allen Kritikern, für die sie nur ältere gut bezahlte und nicht so recht digital denkende Mitarbeiter durch IT-Nerds ersetzen möchte, schreibt sie ins Stammbuch, dass Alter und etwaige IT-Kenntnisse keine Rolle spielen. „Es geht mir vor allem um einen Kulturwandel. Im Vordergrund stehen für mich analytische und soziale Kompetenzen, etwa die Fähigkeit, in virtuellen internationalen Teams zu arbeiten, oder der Umgang mit Komplexität und Agilität.“ Volkens glaubt, dass sie die 3200 Angesprochenen stärker überzeugt als zuvor ihr Chef.