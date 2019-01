Zudem habe Facebook mehrere Milliarden Dollar in Sicherheit investiert. So würden etwa Hassrede oder terroristische Inhalte heute teilweise bereits automatisiert per künstlicher Intelligenz (KI) entdeckt, noch bevor Nutzer solche Inhalte als problematisch melden. „Wir blocken mehr als eine Millionen Fake-Konten jeden Tag, manchmal sogar bereits in dem Moment, in dem sie erzeugt werden“, so Sandberg.