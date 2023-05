Diskussion um Aufspaltung Was die Deutsche Bahn vom Vorbild Spanien lernen kann

Hinzu kommt: So attraktiv das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz sein mag, so groß sind die Mängel im restlichen Bahnsystem. Noch immer existieren weit abseits der Metropolen unterschiedliche Spurweiten, die nur für spezielle Züge geeignet sind. Auch sind die Regionalverbindungen weniger attraktiv als in Deutschland. Kaum ein Zug verirrt sich in die abgelegenen Gebiete am Atlantik.