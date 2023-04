Disney Plus Kosten 2023 Was kostet ein Disney-Plus-Abo aktuell?

Ähnlich wie bei anderen Anbietern hat die Coronapandemie auch beim Streamingdienst Disney Plus für einen enormen Kundenansturm gesorgt. Der Streamingdienst ist am 12. November 2019 in Deutschland gestartet und erfreut sich seitdem wachsender Beliebtheit. Im vierten Geschäftsquartal 2022 hatte Disney Plus weltweit rund 164,1 Millionen Abonnenten. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag die Abonnentenzahl noch bei rund 118,1 Millionen. Konkurrent Netflix liegt aber weiterhin mit weltweit 220 Millionen Abonnenten vorne.