Disney Plus Kosten 2023 Wie teuer ist ein Disney-Plus-Abo und darf ich es mit Freunden teilen?

Das Angebot wird in naher Zukunft erweitert, da ab November in Deutschland neue Abonnement-Modelle eingeführt werden. Die Verhinderung des Passwortteilens über den Haushalt hinweg hat CEO Bob Iger als „echte Priorität“ bezeichnet, wie er bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen erläuterte. „Wir haben schon die technische Fähigkeit, das zu überwachen“, so Iger weiter. Es wird jedoch eine Übergangsfrist geben, da die ersten Schritte in diese Richtung voraussichtlich erst 2024 unternommen werden. Es ist unklar, ob deutsche Kunden zu den Ersten gehören werden, die von dieser neuen Unternehmensrichtlinie betroffen sein werden. Bob Iger hat keine Informationen darüber enthüllt, wie viele Personen von der Beendigung des Account-Teilens bei Disney Plus betroffen sein könnten, aber er sprach von einer „bedeutenden Anzahl“.