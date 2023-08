Disney-Quartalszahlen: Bob Iger erteilt Verkauf von Disney eine Absage

Doch auch hier gibt es Schatten. In den Disneyparks in Florida fielen die Besucherzahlen. Iger erklärt das vor allem damit, dass der Tourismus in Florida generell zurückgegangen sei und der starke Dollar ausländische Besucher abschrecke. Was allerdings in den Parks in Kalifornien nicht der Fall ist. Dort wuchs das Geschäft, wenn auch bescheiden. Einen Zusammenhang mit dem Streit mit dem kalifornischen Gouverneur Ron DeSantis, wegen Disneys angeblich zu „woken Auftretens“ stellte er nicht her.