Disney versus DeSantis Floridas Gouverneur forderte Disney zum Duell – jetzt zieht das Maus-Imperium vor Gericht

Man muss einen Schritt zurücktreten, um den Streit in seinem ganzen Ausmaß zu erklären. Als Disney in den 1960er-Jahren seinen Park in Florida plante, war das Gebiet um Orlando herum noch kaum erschlossen. Um die Entwicklung besser steuern zu können, kaufte der Konzern in großem Stil Land auf und bat den Staat, die Grundstücke zu einem Sonderbezirk zu erklären, in dem Disney wie eine eigene Regierung agieren könnte. Ähnliche Modelle sind in den USA nicht unüblich. Auch die anderen Vergnügungsparks um Orlando verfügen über Selbstverwaltungsmodelle. Sie sind hilfreich, um etwa Baugenehmigungen zu beschleunigen oder die Infrastruktur um die Parks herum in Schuss zu halten. Auch betreiben sie teils eigene Feuerwehren oder Polizeikräfte. Doch Disneys Sonderrechte gehen besonders weit. Rein rechtlich dürfte der Distrikt sogar ein eigenes Atomkraftwerk bauen.