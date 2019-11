Disney Bob Iger: Dieser Mann kann einfach nicht aufhören

Iger steigert damit den Druck vor allem auf Netflix. Der Disney-Lenker verzichtet bewusst auf Einnahmen, die ihm die Lizensierung von Inhalten bislang brachte. Damit zwang er bereits Netflix dazu, den Einsatz noch einmal massiv zu erhöhen. Der Streaming-Pionier muss einerseits noch viel mehr Geld in Eigenproduktionen investieren. Das treibt die Verschuldung in immer neue Höhen. Andererseits gehen Netflix schlicht in Zukunft viele attraktive Programme verloren. Zuschauer, die nicht per se eher auf „Stranger Things“ stehen und Netflix‘ sehr eigenen Stil dem am Mainstream orientierten Disney-Angebot vorziehen, werden ihr Abo in Zukunft wohl eher bei Disney+ abschließen – zumal der Mauskonzern mit einem Kampfpreis an den Start geht. Kunden des US-Mobil-Anbieters Verizon bekommen das Disney-Abo ein Jahr lang sogar gratis.