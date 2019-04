Disneys neuer Streamingdienst „Netflix droht auszubluten“

Einen so drastischen Schritt kann sich Florian Kerkau noch nicht vorstellen. „Die großen Reichweiten im Streaming werden von ABC- und Fox-Serien generiert“, sagt Kerkau. Etwa von Grey’s Anatomy oder den Simpsons. Diese würden wohl auch weiter durch Disney lizensiert werden, glaubt er. „Alles andere ergibt nach meiner Einschätzung wirtschaftlich nur wenig Sinn – dafür sind die Lizenzerlöse viel zu lukrativ.“ Außerdem könnte es Jahre dauern, so Kerkau, bis Disney+ technisch ausgereift ist und Nutzer in großen Mengen für sich gewinnen kann.