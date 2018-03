Dividende erhöht: Lufthansa sieht nach Rekordjahr weniger Gewinn

Im vergangenen Jahr profitierte Europas größte Fluggesellschaft von Insolvenzen der Wettbewerber wie Air Berlin. Das bereinigte Ebit stieg um 70 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro, was über den Erwartungen der Analysten lag. Wegen der guten Ergebnisse plant die Lufthansa eine Erhöhung der Dividende auf 80 Cent von 50 Cent im Vorjahr. "Auf diesem Niveau wollen wir die Dividende in den kommenden Jahren mindestens halten", sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson. Vorbörslich lagen die Aktien der Lufthansa knapp zwei Prozent im Plus.